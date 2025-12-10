В Финляндии призвали срочно открыть границу с РФ ради спасения экономики

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия должна открыть границу с РФ для спасения национального туристического бизнеса, сообщает RT .

Он рассказал, что его друг является менеджером в крупной сети отелей в центре Хельсинки, который пожаловался, что из-за исчезновения российских туристов терпит убытки.

Малинен отметил, что из-за ухода русских туристов финский бизнес ждет коллапс.

«Наша экономика уже мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро…», — написал он в соцсети X.

Ранее в Финляндии стартовали военные маневры «Lively Sentry 25», в которых участвуют 6,5 тысячи военнослужащих и около 900 единиц техники, включая бронемашины, истребители и беспилотники.

