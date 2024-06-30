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Экс-генерал рассказал, почему Макрон проиграл на выборах в Европарламент

Экс-генерал французской армии Доминик Делавард отметил, что Эммануэль Макрон проиграл на выборах в Европарламент, потому что Франция потеряла влияние в Африке и мире, сообщает газета «Известия».

По словам генерала, избиратели заметили потерю и проголосовали соответственно.

«Поэтому я абсолютно не хочу, чтобы команда Макрона вернулась к власти», — рассказал он.

Свой голос на предстоящих выборах в Нацсобрание Франции Делавард отдаст за кандидата из своего округа или одну из партий, противостоящих действующему президенту, даже если она ультраправая.

Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о необходимости продолжать диалог с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы повысить свой авторитет среди избирателей.