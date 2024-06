Эксперт назвал политической хитростью решение Макрона поговорить с Путиным об АЭС

Ранее Макрон в подкасте Génération Do It Yourself сказал, что верит в силу диалога и хотел бы продолжить разговор с Путиным, несмотря на то, что в последние месяцы такие контакты отсутствовали. По словам политика, разговор с российским президентом можно построить вокруг тем атомных электростанций «или о чем-то другом».

Игоря Шатрова удивили слова и позиция Макрона. По его мнению, реальные рычаги влияния политических лидеров Европы на ситуацию теперь уже потеряны, а французский лидер вряд ли может сейчас выступить в качестве переговорщика.

«Это, конечно, очень странный пассаж — про атомные электростанции. Он больше всего удивляет. Это как будто намек: смотрите, вроде мы говорим о Путине, а на самом деле говорим о Франции, о ее величии и могуществе», — сказал глава Экспертного совета Фонда стратегического развития в эфире радио Sputnik.

Шатров воспринял высказывание Макрона как политическую хитрость. По его словам, заявление лидера Франции адресовано скорее не Путину, а французскому избирателю.