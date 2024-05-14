Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что Киев может работать над созданием «грязной» бомбы. Он считает, что ядерный шантаж — норма для этой страны, сообщает РИА Новости .

В интервью белорусскому государственному агентству «Белта» Деркач отметил, что Украина может создавать бомбу. В данным момент работа украинских спецслужб проверяется.

«Ядерный шантаж для руководителей Украины — это норма, они это делали и перед началом СВО, и в период СВО», — подчеркнул бывший украинский депутат.

Он также задумался, знают ли западные страны о планах Украины. По мнению экс-парламентария, они могут и непосредственно принимать участие в эскалации.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в России не вносили изменений в ядерную доктрину. При этом США и Запад предупредили, что из-за их эскалационного курса в стране усиливают меры ядерного сдерживания.