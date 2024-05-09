МИД России: курс Запада вынуждает РФ усилить меры ядерного сдерживания

сегодня в 12:15

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в России не вносили изменений в свою ядерную доктрину. При этом США и Запад предупредили, что из-за их эскалационного курса в стране усиливают меры ядерного сдерживания, сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания». Сергей Рябков Замглавы МИД России

Дипломат добавил, что изменяется обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения безопасности России, «постоянно анализируют».