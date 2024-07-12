Economist сообщил о новом «оружии» Евросоюза в торговой войне с Китаем

Евросоюз в торговой войне с Китаем может использовать «новое оружие», одним из которых станет использование механизма международных закупок. Об этом рассказали в издании The Economist, сообщает РБК.

Сейчас Евросоюз уже ориентируется на такие механизмы при расследовании условий госзакупок медицинского оборудования в Китае. Расследование начали в апреле, чтобы определить, насколько страна отдает предпочтение собственным компаниям в тендерах на медоборудование. По мнению Брюсселя, если Пекин будет использовать дискриминационные методы, европейские компании не могут получать в Китае госконтракты.

В том случае, если Китай будет осуществлять нечестные методы и европейские компании не допустят до госзакупок, Евросоюз примет ответные меры и ограничит доступ китайских компаний к государственным тендерам на территории Европы.

Политика ЕС сейчас соответствует требованиям Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут построить ядерную энергетическую установку на Луне к 2036 году.