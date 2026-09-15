Петербургский футбол отметил 125 лет со дня своего первого чемпионата

Первый чемпионат Петербурга по футболу прошел в 1901 году, а его победителем стал клуб «Невка». Сегодня в городе футболом занимаются более 50 тыс. человек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 1901 году в Петербурге учредили Санкт-Петербургскую футбол-лигу и провели первый официальный клубный турнир. Чемпионат города сохранил статус старейшего в России турнира такого рода, несмотря на перерывы военного и революционного времени. В 1912 году сборная Петербурга стала серебряным призером первого чемпионата Российской империи.

Федерация футбола Санкт-Петербурга проводит чемпионаты в Высшей, Первой и Второй лигах среди мужских, женских, студенческих и ветеранских команд, а также Кубок города. Регулярные турниры проходят по пляжному футболу, футзалу и женскому футболу. За пять лет число занимающихся выросло более чем на 3 тыс. и превысило 50 тыс.; почти 40 тыс. детей участвуют в проекте «Футбол в школе».

За год число футболисток выросло более чем на 30% и приблизилось к четырем тысячам. В прошлом сезоне в Школьной лиге выступили 180 команд, а сборная Петербурга впервые вошла в пятерку лучших по мини-футболу. В 2026 году участие в первенстве Петербурга сделали бесплатным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.