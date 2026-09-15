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Россиянам придется стоять 4,5 часа в очереди к мощам Тримифунтского в Москве

Оргкомитет по принесению мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Россию обнародовал правила прохода к святыне и текущем времени ожидания. Об этом сообщает Информационная служба Московской епархии Русской Православной Церкви.

По состоянию на 10:00 вход в очередь организован по адресу: Болотная набережная, дом 3, строение 1.

Расчетное время нахождения в веренице паломников составляет порядка четырех с половиной часов.

Организаторы отметили, что сведения о месте входа и продолжительности ожидания будут обновлять каждые два часа. Их планируют публиковать в Сети.

Ранее сообщалось, что в Москве выстроилась огромная очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Люди собирались там уже с 06:00.

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