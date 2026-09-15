В ЯНАО зарплаты водителей-экспедиторов достигли 500 тысяч рублей

В августе на Ямале работодатели предлагали до 500 тысяч рублей водителям-экспедиторам, а число откликов оставалось высоким: почти шесть соискателей на вакансию, сообщает «Север-Пресс» .

Средняя предлагаемая зарплата в ЯНАО в августе 2026 года составила 100 тысяч рублей против 79 тысяч в феврале. Нижний квартиль зарплатных предложений достиг 65 тысяч рублей.

В поселке Уренгой водителю-экспедитору категорий C и E предлагали от 200 000 до 500 000 рублей при графике 2/2. В пакет входят проживание, трехразовое питание и компенсация проезда. Врачу-эндоскописту Ноябрьской центральной городской больницы предлагали от 200 101 до 393 016 рублей.

За август работодатели разместили 3588 вакансий: на 42% меньше, чем годом ранее, и на 3% больше, чем в июле. Отклики оставили 15 210 человек. Больше всего предложений пришлось на работников розницы — 24%, водителей и курьеров — 23%; среди офисных специалистов лидировали продажи — 25%.

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