Москва и Пекин становятся ближе к совместным лунным проектам

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Россия и Китай близки к строительству ядерной станции на Луне

Россия и Китай могут построить ядерную энергетическую установку на Луне к 2036 году, пишет газета « Известия ».

Лунный реактор необходим для освоения естественного спутника Земли.

Предполагается, что модули энергетической установки будут собирать непосредственно на Луне после доставки комплектующих на тяжелых ракетах.

Сейчас лунные проекты во многом находятся в стадии разработки из-за дефицита энергии для техники и оборудования.

«Для них понадобятся мощные источники, которые не зависят от солнечного света», — рассказал изданию директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Проект имеет и политический подтекст в рамках объединения БРИКС через совместные разработки компетенций и технологий, резюмирует автор статьи.