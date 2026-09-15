Ямальцам спрогнозировали холодный март и дождливое лето

Октябрь на Ямале прогнозируется примерно на градус теплее нормы, а ноябрь — на 2,5-3,5 градуса. Осадки в эти месяцы останутся в пределах обычных значений.

Декабрь в Салехарде ожидается на 2,5 градуса теплее нормы, январь — на 0,5 градуса. Февраль пройдет в привычных температурных рамках: в среднем -26,6 градуса ночью и -17,7 градуса днем. Снега, по прогнозу, будет меньше, чем прошлой зимой: высота покрова составит 30 см в декабре, 36 см в январе и 40 см в феврале.

Март 2027 года может оказаться на 3,5-4 градуса холоднее нормы из-за арктических вторжений. Тишковец связал нестабильную весну и прохладное дождливое лето с сильным Эль-Ниньо. Он подчеркнул, что сезонные прогнозы показывают общую картину, а не погоду на конкретную дату.

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