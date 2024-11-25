Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины не будут возражать против территориальных уступок в пользу РФ и прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.

Отмечается, что ВСУ допускают отступление сразу на нескольких направлениях.

Украинские военные начинают рассматривать прекращение огня в качестве единственного выхода из конфликта, пишет издание.

Например, офицер с позывным Чеченец заявил, что в его подразделении 70% военнослужащих готовы «отдать территории» из-за усталости от затянувшегося конфликта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов обсуждать перспективы прекращения огня на Украине с избранным главой США Дональдом Трампом, однако исключает вариант «каких-либо крупных территориальных уступок» и выступает против планов Украины по вступлению в НАТО.

Также сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может попросить у главы России Владимира Путина пойти на ряд уступок по Украине, и если они будут продуманы, то российскому лидеру «не составит труда их дать».