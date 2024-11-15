FT назвала три уступки, которые Трамп может попросить у Путина по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может попросить у главы России Владимира Путина пойти на ряд уступок по Украине, и если они будут продуманы, то российскому лидеру «не составит труда их дать». Однако никто из трех сторон в лице Москвы, Вашингтона и Киева не должен покидать конфликт с «сокрушительным поражением», пишет преподаватель Стэнфордского университета и бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для газета Financial Times (FT).

Первая уступка может касаться территорий Украины. Геттемюллер пишет, что даже если «территориальная реальность» Украины поменяется, то США следует предложить стране формулировку для мирного договора, которая будет похожа на ту, что использовалась для описания статуса Западной Германии (ФРГ) после Второй мировой войны. По словам автора, тогда отделение ФРГ от восточной части не считалось постоянным, а территориальная целостность Германии как таковая была сохранена.

«Во-вторых, вместо того, чтобы согласиться с тем, что членство в НАТО будет отложено на неопределенный срок, США должны предложить, чтобы вступление в НАТО было разработано в течение неопределенного периода», — пишет экс-заместитель генсека НАТО.

По мнению Геттемюллер, переговоры о вступлении Киева в Североатлантический альянс должны идти одновременно с консультациями о приеме в Евросоюз, стартовавшими в июне 2024 года.

Для того, что посадить стороны за стол переговоров, США могут заявить, что РФ следует быть готовой вновь начать консультации по контролю над ядерными вооружениями. Параллельно с этим Вашингтон и его партнеры по НАТО не должны отказываться от помощи Киеву.

Автор утверждает, что Путину может не понравиться «отказываться от своих условий», однако российский лидер хочет «сделать что-то приятное для Трампа».

«Главное, чтобы Трамп не оказался в проигрыше в ходе переговоров с Путиным по Украине», — добавляет FT.