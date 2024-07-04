сегодня в 05:08

Два беспилотника сбили в Тамбовской области

Силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram .

«Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — сказано в сообщении.

Жертв и разрушений, по словам, губернатора не зафиксировано. Ситуация остается под контролем.

Ранее два БПЛА сбили над Брянской областью. Их ликвидировали над Клинцовским и Трубчевским районами региона. Пострадавших и разрушений также нет.