Дугин назвал победу Трампа идеологической революцией в США

В Соединенных Штатах случилась идеологическая революция. Интернационалистский либеральный глобализм был сменен постлиберальной идеологией, так в эфире авторской программы на радио Sputnik философ Александр Дугин прокомментировал победу на выборах президента США Дональда Трампа.

Он считает, что политик изменит идеологию и приоритеты Соединенных Штатов. Однако вряд ли при Трампе «все наладится». Максимум, что сделает будущий глава государства, — поменяет политику США на 90 градусов.

Поэтому не стоит ожидать скорейшего установления мира. С Трампом и его администрацией у России будут непростые отношения. Гегемония Запада не прекратится, добавил эксперт.

Ранее Дугин во время выступления на молодежном форуме «Мы — Россия» сказал, что Донбасс повлиял на возвращение РФ к исторической миссии.