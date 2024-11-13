Он выступил с лекцией перед молодежью, а затем ответил на вопросы участников форума. Организаторы назвали удачей то, что эксперт такого уровня приехал на мероприятие.

Дугин в ходе выступления рассказал о причинах, которые привели к возникновению текущей политической ситуации. По его словам, Донбасс был не согласен с новым курсом украинской нелегитимной власти. Он «был мобилизован» в большей степени, чем Крым.

«Фактически Донбасс стал зоной глобальной геополитической революции, потому что Россия, как главная опора Донбасса, не смогла просто сказать: „Давайте это разменяем, давайте мы не будем вмешиваться“», — отметил эксперт.

Он добавил, что именно Донбасс повлиял на то, чтобы Россия вернулась к своей исторической миссии и осознала себя в полной мере «цивилизацией суши», привел ее к совершенно к другому самосознанию. Именно в этом состоит уникальность людей Донбасса.

Дугин отметил, что если Россия проиграет в конфликте или «остановится на середине», то она «обречет на повторение следующие поколения».

Межрегиональный форум «Мы — Россия» — флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области, который проводится уже во второй раз. В этом году на фестивале собралась молодежь со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Республики Беларусь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.