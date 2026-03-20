DR: Дания готовилась отражать нападение США из-за Гренландии в январе

Дания готовилась к отражению нападения США в январе 2026 года, когда кризис вокруг Гренландии достиг наиболее острой фазы, сообщает RT со ссылкой на телеканал Danmarks Radio (DR).

Отмечается, что датские военные завезли в Гренландию взрывчатку для уничтожения взлетно-посадочных полос в Нууке и Кангерлуссуаке.

Также датские военнослужащие привезли кровь из датских банков крови на случай оказания помощи раненым в боевых действиях.

Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

