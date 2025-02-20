Доверие США к РФ укрепилось с освобождением Фогеля

Освобождение американца Марка Фогеля, который отбывал тюремное наказание в России, стало фактором, который укрепил российско-американские отношения. Такое мнение высказал советник президента США Майк Уолц, пишет РИА Новости .

«Освобождение было мерой укрепления доверия, работая с нашим замечательным посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и нашим госсекретарем (США Марко Рубио — ред.) в качестве первого шага к началу этих переговоров и затем движению вперед к миру», — заявил Уолц на брифинге в Белом доме.

По словам Уолца, в США также вернули граждан, ранее задержанных в Белоруссии, Венесуэле, а также Талибаном (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и ХАМАС.

После возвращения Марка Фогеля в США в рамках обмена на россиянина Александра Винника появилась возможность для улучшения российско-американских отношений. Об этом сообщил Кирилл Дмитриев, руководитель РФПИ и участник двусторонних переговоров в Эр-Рияде.

Американская сторона в лице госсекретаря отметила, что Фогель стал уже десятым гражданином США, вернувшимся домой из зарубежных тюрем с начала президентства Трампа. В результате достигнутых договоренностей американские власти прекратили уголовное преследование Винника.