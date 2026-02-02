Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Литл-Сент-Джеймс, который стал известен как остров скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

30 января американский Минюст обнародовал около 3 млн дополнительных материалов по делу Эпштейна. Среди документов нашли недоказанные обвинения в адрес Трампа и Эпштейна, переданные ФБР в качестве наводок. При этом в министерстве их назвали ложными и безосновательными. Через пару дней документы о Трампе были удалены из базы.

«В отличие от множества людей, которые любят говорить про меня гадости, я никогда не посещал <…> остров Эпштейна, но почти все жуликоватые демократы и их спонсоры делали это», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что никогда не был другом покойного секс-торговца людьми и намерен подать в суд на некоторых «левых радикалов», которые попытались его опорочить.

Ранее стало известно, что главным «рекрутером» россиянок для Джеффри Эпштейна оказалась модель из Москвы. Девушка стала любовницей и ассистенткой покойного финансиста.

