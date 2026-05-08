В Химках кадеты провели вечер ко Дню Победы

Памятный вечер ко Дню Победы прошел в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. Кадеты прочитали стихи военных лет, исполнили песни и вальс, посвятив выступления своим прадедам и прабабушкам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе-интернате «Кадетский корпус» организовали вечер, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Гости мероприятия погрузились в атмосферу мая 1945 года. Со сцены звучали произведения о весне, любви и мире.

Основную часть программы подготовили сами кадеты. Ребята выходили к микрофону с листками, на которых были фотографии и имена ветеранов их семей. Муниципальный депутат Руслан Шаипов поблагодарил участников и зрителей за сохранение памяти о подвиге поколения победителей.

«В День Победы мы вспоминаем родных и заново переживаем их судьбы. Я смотрел сегодня на кадетов и думал: вот оно, продолжение. Ребята с таким трепетом выходили к микрофону, что у многих в зале наворачивались слезы. Ради этих минут мы и затевали программу «Успех V единстве поколений». Чтобы живая ниточка не прерывалась», — сказал Руслан Шаипов.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил значение кадетского образования и подобных встреч для воспитания молодежи.

«В этих стенах мальчишки взрослеют рано. Ребята учатся ответственности и дисциплине. А такие вечера дарят им еще и сердечное понимание подвига. Убежден, что каждый из них вырастет достойным гражданином», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В администрации добавили, что патриотическая работа в Химках охватывает все учебные заведения округа. Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что встречи с участием молодежи дают наиболее прочный воспитательный эффект.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.