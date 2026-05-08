В Химках провели мастер-класс по созданию открыток ветеранам

Мастер-класс «Открытка ветерану» прошел в выставочном комплексе «Артишок» в Химках накануне 81-й годовщины Победы. Участники акции подготовили поздравительные открытки для ветеранов, чтобы выразить благодарность за подвиг поколения победителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, и в сердцах людей, которые верили и ждали. Сегодня мы тоже можем сделать пусть небольшое, но очень личное дело — подарить ветеранам частичку своей души через открытку. Это знак того, что мы помним, благодарим и никогда не забудем, кому обязаны своей жизнью», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

В преддверии Дня Победы в округе также пройдут памятные акции и возложения цветов, автопробеги, тематические выставки, лекции и мастер-классы. Праздничные мероприятия организуют во всех микрорайонах Химок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.