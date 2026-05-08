В Химках провели факельную линейку памяти 7 мая

Факельная линейка памяти «Перелистай истории страницы» прошла 7 мая в школе №19 в Химках. В мероприятии приняли участие школьники, ветераны и депутаты, которые вспомнили ключевые сражения в истории страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодная акция объединила детей и взрослых, чтобы почтить память героев разных эпох. Почетными гостями стали председатель совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов.

«Сегодняшнее шествие — это наш общий долг перед предками и ответственность перед будущими поколениями. Мы видим, как память о подвигах объединяет людей разных возрастов», — сказал Сергей Малиновский.

Участники с горящими факелами и символами военных побед прошли по улицам и двору школы. Во время шествия звучали рассказы о ключевых битвах — от Ледового побоища 1242 года и Куликовской битвы до Полтавского сражения, войны 1812 года, Сталинградской битвы и героических эпизодов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отдельно вспоминали подвиги современных защитников Родины, участвующих в специальной военной операции.

«Я вижу, как горят глаза у ребят, как внимательно они слушают, — и понимаю: они осознают, что быть наследником великой истории — это и честь, и обязанность. Пусть свет факелов станет напоминанием, что наша сила — в единстве», — отметил Руслан Шаипов.

Факелы осветили школьный двор и близлежащие улицы, подчеркнув преемственность поколений. Школьники и ветераны прошли вместе, напомнив, что историческая память продолжает жить и передается от старших к младшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.