В Ступине в селе Шугарово высадили Сад Памяти к 9 Мая

Акция «Сад Памяти» прошла 7 мая в селе Шугарово городского округа Ступино в преддверии 81-й годовщины Победы. В сквере у Дома культуры высадили деревья и кустарники при участии главы округа Сергея Мужальских, депутата Мособлдумы Андрея Голубева, жителей и школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере перед Домом культуры, благоустроенном в прошлом году по программе инициативного бюджетирования, высадили 20 деревьев виргинской черемухи Шуберт и 25 кустов лаймовой гортензии. Общественное пространство стало живым памятником героям Великой Отечественной войны.

«Мы обещали жителям, что к 9 Мая здесь появится Сад памяти. Сегодня вместе выполняем это обещание. Эти деревья — в память о поколении победителей, о людях, которые защитили нашу страну и подарили нам мир», — отметил Сергей Мужальских.

Акция объединила несколько поколений — ветеранов, жителей округа и молодежь.

«Пока жива память — живы и мы. Очень важно, что такие добрые и нужные инициативы реализуются вместе с жителями и становятся частью общей истории округа», — подчеркнул Андрей Голубев.

Международная акция «Сад Памяти» проходит по всей стране. Ее цель — увековечить память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, создавая зеленые памятники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.