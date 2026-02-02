Главным «рекрутером» россиянок для Джеффри Эпштейна оказалась модель из Москвы

Главным «рекрутером» россиянок для скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна стала модель из Москвы Лана П. Девушка стала любовницей и ассистенткой покойного секс-торговца людьми, активно привлекая для него девушек из России, сообщает SHOT .

В середине 2010-х годов выпускница МГИМО Светлана П. (настоящее имя) начала карьеру в Москве, заняв должность аналитика в финансовой компании. К 2018 году, перешагнув 30-летний рубеж, она заключила контракт с модельным агентством Elite Model и переехала в Нью-Йорк. Продолжая карьеру модели в США, Светлана вскоре познакомилась с Эпштейном и стала его ассистенткой, а позже и любовницей.

Лана тщательно подбирала девушек со всей России, проводила с ними видеоинтервью по Skype и завлекала в Нью-Йорк. Одних она заманивала работой в благотворительных фондах, связанных с Эпштейном, других — перспективами модельной карьеры.

Перед встречей с сутенером все кандидатки должны были посетить его салон красоты и пройти обучение, как правильно общаться с ним. Первая же встреча, как правило, завершалась в номере отеля, где Эпштейн устраивал оргии с участием 3-5 девушек. Если те соглашались работать в его структуре, то фактически попадали в сексуальное рабство.

В такой же ситуации оказалась и сама Светлана. Несмотря на статус ассистентки, по факту она выполняла все прихоти Эпштейна, вплоть до того — как одеваться и какую носить прическу. В 2018 году россиянка организовала одну из самых скандальных секс-вечеринок на известном острове Эпштейна. Для участия в мероприятии он требовал приглашать моделей исключительно из списка Forbes.

В настоящее время Светлана живет в Нью-Йорке. По словам экс-любовницы Эпштейна, она является лицом международного косметического бренда.

