В Химках 7 мая поздравили ветеранов с Днем Победы

Памятные и поздравительные акции для ветеранов Великой Отечественной войны прошли 7 мая в Химках в преддверии Дня Победы. Активисты и депутаты навестили бывших узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла, вручили им подарки и организовали творческие встречи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова и депутат Владимир Суслов встретились с бывшими узниками фашистских концлагерей, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки.

«Для нас важно лично поблагодарить людей, которые прошли через тяжелейшие испытания и сохранили силу духа. Их жизненный путь — пример мужества и стойкости для всех поколений», — отметила Алина Шалимова.

К акции присоединился лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин. Вместе с артистами он посетил двор бывшего узника концлагеря, где прошла акция «Поющие дворы». Прозвучали песни военных лет и слова благодарности поколению победителей.

«День Победы объединяет всех нас. Особенно важно в эти дни уделить внимание ветеранам и сказать им спасибо за мирное небо и будущее!» — подчеркнул Георгий Шишкин.

В предпраздничные дни ветеранов, блокадников и тружеников тыла также навестили Ольга Игнатьева и Денис Беляев. Они поблагодарили представителей старшего поколения за подвиг и вручили памятные подарки. Поздравительные мероприятия в округе продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.