DOGE против USAID: вскрыто хранилище секретных документов в охраняемой комнате

Работники ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, 1 февраля вскрыли хранилище секретных документов, находящееся в охраняемой комнате Агентства по международному развитию (USAID). Информация, содержащаяся в документах, не должна была разглашаться, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

1 февраля четверо работников DOGE предприняли попытку войти и заполучить данные Агентства по международному развитию США. Несколько сотрудников USAID пытались помешать посещению охраняемой комнаты.

Затем представитель DOGE позвонил Маску. Тот пообещал вызвать Службу маршалов Соединенных Штатов, если сотрудники USAID не отдадут его ведомству все документы, среди которых есть и секретные. Таким образом работникам удалось получить, как минимум, часть тайной информации.

В Bloomberg пишут, что для посещения охраняемой комнаты и получения доступа к информации у Маска должен быть доступ уровня «совершенно секретно». При этом 3 февраля в Белом доме отмечали, что бизнесмен — служащий федерального правительства США, хоть и работает бесплатно. У миллиардера есть служебный кабинет в Белом доме и электронная почта на серверах правительственной связи Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты за решения о финансировании.