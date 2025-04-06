DOGE Маска собирается уволить работников, обслуживающих ядерное оружие США

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым управляет миллиардер Илон Маск, посчитало «второстепенными» 8,5 тыс. работников министерства энергетики государства и 500 национального управления ядерной безопасности. Они специализируются на обновлении и обслуживании американских ядерных боеголовок, написали AP и Bloomberg, сославшиеся на документ с информацией, сообщает РБК .

В нем отмечается, что столько работников могут уволить. Однако не указано, какое количество точно лишится работы.

Отмечается, что 8,5 тыс. указанных сотрудников — практически 50% от 18,5 тыс. В управлении ядерной безопасности могут уволить 500 из 3 тыс. человек. При этом окончательное решение до сих пор принять не удалось.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассказал окружению о грядущем уходе Маска с поста главы DOGE. Однако эту информацию опровергли.