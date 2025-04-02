В Белом доме опровергли слухи, что Маск покинет пост в ближайшие недели

В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению о скором уходе Илона Маска с поста главы DOGE. В Белом доме эти новости опровергли, сообщает РИА Новости .

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала «мусором» появившиеся статьи о якобы уходе миллиардера с должности главы департамента государственной эффективности.

Она отметила, что Маск уйдет с госслужбы только тогда, когда его «невероятная работа» в DOGE подойдет к концу.

В среду газета Politico опубликовала новость, в которой было сказано, что Трамп сообщил окружению о скором уходе Илона Маска из Белого дома, потому что миллиардеру захотелось вернуться в бизнес. В материале было написано, что это должно произойти «в ближайшие недели».

Между тем ранее Трамп заявил, что Маск в какой-то момент уйдет с госслужбы. Но президент намерен держать его во власти столько, сколько сможет.