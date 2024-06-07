Додик заявил, что Путин помешал Западу разделить Россию на пять частей

Додик: у Запада был план разделить Россию на пять частей

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Запад придумал план о разделе РФ на 5 частей, однако президент России Владимир Путин встал во главе борьбы за национальные интересы своего государства, сообщает ТАСС .

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России», — сказал Додик на полях ПМЭФ-2024.

Он подчеркнул, что США и союзники планировали максимально близко приблизиться к России, оккупировать Украину, а затем приступить к разделу РФ. Запад научился так поступать во многих частях мира и в настоящее время пришел к России с уверенностью, что у него получится реализовать свой план.

Политик назвал Путина национальным богатством России и всего русского народа, так как глава государства узнал о планах Запада и встал во главе борьбы за национальные интересы страны.

Додик добавил, что главной целью Запада являются ресурсы, которыми владеет Российская Федерация.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская не позволит вводить антироссийские санкции на уровне всей страны. Политик подчеркнул, что официально санкции не введены.