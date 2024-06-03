Республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит вводить антироссийские санкции на уровне всей страны, сказал президент РС БиГ Милорад Додик в беседе с РИА Новости .

На уровне государства сегодня, по его словам, нет ни единого решения о введении ограничений. Официально санкции не введены, указал Додик.

«Лучшим подтверждением тому является моя недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые заявили „когда вы уже введете санкции против России?“. Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», — пояснил он.

Политолог и публицист Игорь Пшеничников отметил, что наличие Республики Сербской в составе БиГ мешает Соединенным Штатам установить тотальный контроль НАТО над Западными Балканами.