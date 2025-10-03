Додик попросил Путина поддержать Республику Сербскую

Президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи призвал его не оставлять республику под влиянием брюссельских бюрократов при формировании основ мира, сообщает RT .

Додик заявил, что обратился к Путину с просьбой не оставлять республику на усмотрение европейских чиновников при обсуждении будущего мирного урегулирования.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… Чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — привел его слова RT.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Додика прошла в Сочи. В ходе переговоров российский президент отметил, что ситуация в Республике Сербской остается сложной.

