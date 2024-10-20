Дмитрий Рогозин объяснил смену прописки Черноморского флота РФ

сегодня в 14:40

Смена, по сути дела, прописки Черноморского флота России — пример изменений способов боевого применения, произошедших в ходе спецоперации. Об этом в интервью « МК » рассказал экс-глава «Роскосмоса», сенатор Совфеда РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Черноморский флот России пошел на смену прописки вынужденно. Это произошло в связи с тем, что крупные корабли превратились в масштабные мишени для безэкипажных катеров ВСУ, считает Рогозин.

«Призываю всех быстрее реагировать на новые угрозы», — отметил сенатор Совфеда.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью 9 августа Черноморский флот России сорвал атаку ВСУ по военно-морской базе в Севастополе. Были ликвидированы семь безэкипажных катеров противника.