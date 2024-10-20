Дмитрий Рогозин объяснил смену прописки Черноморского флота РФ
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Смена, по сути дела, прописки Черноморского флота России — пример изменений способов боевого применения, произошедших в ходе спецоперации. Об этом в интервью «МК» рассказал экс-глава «Роскосмоса», сенатор Совфеда РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Черноморский флот России пошел на смену прописки вынужденно. Это произошло в связи с тем, что крупные корабли превратились в масштабные мишени для безэкипажных катеров ВСУ, считает Рогозин.
«Призываю всех быстрее реагировать на новые угрозы», — отметил сенатор Совфеда.
Ранее Минобороны сообщало, что ночью 9 августа Черноморский флот России сорвал атаку ВСУ по военно-морской базе в Севастополе. Были ликвидированы семь безэкипажных катеров противника.