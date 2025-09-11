сегодня в 02:16

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в социальной сети X, связав недавнее убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка с политикой поддержки Украины со стороны команды президента США Дональда Трампа.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев», — написал высокопоставленный российский чиновник.

Медведев прямо упомянул не только гибель Кирка во время выступления в Юте 10 сентября, но и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, задав риторический вопрос: «Кто следующий?

В своем посте заместитель главы Совбеза РФ призвал сторонников Трампа осознать, что «поддерживая Киев, они поддерживают и подобные покушения».

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося расследования убийства Чарли Кирка, известного своими пророссийскими высказываниями и критикой вмешательства США в конфликт на Украине.