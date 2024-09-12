Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украина не продержится и 25 лет, а остров Британия затонет.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в соцсети Х пообещал Украине 100 лет поддержки. Дмитрий Медведев ответил политику.

«1). Он лжёт. 2). Так называемая Украина не продержится и четверти от этого срока. 3). Остров под названием Британия, вероятнее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Если понадобится, наши гиперзвуковые ракеты помогут», — сказано в сообщении Медведева.

Ранее Медведев заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не снимет антироссийские санкции в случае победы на предстоящих выборах в Белый дом.