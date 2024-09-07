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Медведев: Дональд Трамп не снимет санкции с России, став президентом США

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не снимет антироссийвкие санкции в случае победы на предстоящих выборах.

«Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Трамп представляет собой лишь системного персонажа американской политики и не устроит в Соединенных Штатах революцию «против антироссийской линии».

Медведев добавил, что от кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис тем более не стоит ждать сюрпризов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на ноябрьских выборах президента США.