Дмитриев заявил о старте переговоров по тоннелю между Чукоткой и Аляской

сегодня в 22:19

Россия и США начали обсуждать строительство туннеля под Беринговым проливом

Многолетняя идея о соединении Евразии и Америки подземным транспортным коридором получает практическое развитие. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев официально объявил о начале обсуждения проекта по строительству туннеля под Беринговым проливом.

«Обсуждение туннеля начинается», — написал он в своем Telegram-канале, подтвердив запуск диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Дмитриев оценивал возможные сроки реализации в восемь лет, а стоимость — в сумму, не превышающую восемь миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме публично назвал идею туннеля интересной, что свидетельствует о вовлеченности Вашингтона в проект.



