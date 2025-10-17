Дмитриев заявил о старте переговоров по тоннелю между Чукоткой и Аляской
Россия и США начали обсуждать строительство туннеля под Беринговым проливом
Многолетняя идея о соединении Евразии и Америки подземным транспортным коридором получает практическое развитие. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев официально объявил о начале обсуждения проекта по строительству туннеля под Беринговым проливом.
«Обсуждение туннеля начинается», — написал он в своем Telegram-канале, подтвердив запуск диалога между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Дмитриев оценивал возможные сроки реализации в восемь лет, а стоимость — в сумму, не превышающую восемь миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме публично назвал идею туннеля интересной, что свидетельствует о вовлеченности Вашингтона в проект.