Дмитриев анонсировал амбициозный проект туннеля через Берингов пролив

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о новых перспективах строительства трансконтинентального тоннеля под Беринговым проливом, который станет прямым сухопутным связующим звеном между Россией и Аляской.

Свой пост в социальной сети X Дмитриев посвятил этому амбициозному начинанию, указав, что современные технологии компании The Boring Company позволяют реализовать этот замысел.

«Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов», — написал глава РФПИ. Он подчеркнул, что при условии применения передовых инженерных решений строительство может быть завершено менее чем за восемь лет.

Это заявление прозвучало сразу после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.