сегодня в 13:43

Дмитриев высмеял Каллас и фон дер Ляйен на фоне взлета цен на нефть

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронием обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кае Каллас после резкого скачка цен на нефть, сообщает РИА Новости .

«Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» — написал Дмитриев в соцсети X, прикрепив к публикации фотографию улыбающихся фон дер Ляйен и Каллас.

В субботу глава РФПИ 7 марта пошутил, что странам Европейского союза придется умолять Москву о поставках нефти, газа и удобрений.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent впервые за почти 4 года превысила 118 долларов. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану обернулись классическим «черным лебедем» для глобальных рынков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.