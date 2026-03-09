Цена нефти марки Brent превысила 118 долларов за баррель

Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.

По данным на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара, что на четверть выше относительно предыдущего закрытия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану обернулись классическим «черным лебедем» для глобальных рынков. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, оказался под угрозой блокировки (по крайней мере Иран заявил о перекрытии Ормуза), мгновенно обрушив цены на нефть и создав новую реальность для экспортеров. В то время как мир готовится к инфляционному шуму, российская экономика оказалась перед дилеммой: сможет ли она превратить скачок цен в долгосрочное преимущество или выигрыш окажется краткосрочным, читайте в материале РИАМО.

