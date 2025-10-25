Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с портретом и цитатами Путина

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в рамках своего визита в Соединенные Штаты привез необычный дипломатический подарок — шоколадные конфеты с изображением Владимира Путина.

Фотографию сладостей он опубликовал в своем Telegram-канале с подписью: «Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк».

Как видно на снимке, обертка одной из конфет содержит патриотичный слоган «Своих не бросаем», а вся коробка украшена портретом российского лидера и содержит одну из его ключевых цитат: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно». Фраза сопровождается надписью «Великие слова Великого человека».

В пятницу Дмитриев сообщил о своем прибытии в США и сдела л ряд заявлений.