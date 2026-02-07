сегодня в 09:47

Дмитриев: освещение действий США в ЕС схоже с медийными атаками на Россию

Применяемый британскими и европейскими СМИ метод освещения деятельности США похож на информационное давление, ранее использовавшееся против России. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, сообщает RT .

По его словам, у Лондона и ЕС есть «извращенная методичка по медийной атаке на Россию», которую они теперь начали применять против США.

Такое мнение Дмитриев выразил после заместителя руководителя Госдепартамента США Сары Роджерс про «сомнительную» редакторскую политику британской газеты Financial Times.

Ранее Дмитриев пошутил про уязвимость Евросоюза от поставок газа из США. Он намекнул, что за стратегическое ослабление объединения ответственна глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.