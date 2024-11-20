Для урегулирования конфликта: СМИ сообщили о планах Трампа по диалогу с Путиным

Дональд Трамп в ближайшее время может провести переговоры с Путиным по Украине

Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о планах избранного президента США Дональда Трампа по переговорам с Владимиром Путиным: он планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине, сообщает сайт MK.Ru .

До этого газета The Washington Post писала о якобы прошедших 7 ноября переговорах лидеров двух стран, на которых Трамп выразил интерес к «скорейшему урегулированию конфликта на Украине», но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию и назвал ее «чистой выдумкой».

Ранее специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов заявил, что Трамп также может отменить или смягчить некоторые санкции США в отношении России.

Основное внимание новая администрация Штатов направит на укрепление экономики страны, и внешняя политика может начать играть вторую роль. В сфере международной торговли Трамп стремится к укреплению доллара и удержанию его позиций как мировой валюты: для этого нужно смягчение санкций, касающихся банковской системы России, также отметил эксперт.