Дипломат из США сомневается в появлении в Финляндии американских военных баз

Посол США в Финляндии Дуглас Хики сомневается в появлении на территории страны американских военных баз, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, для этого не существует подходящих условий. Потому он считает, что в Финляндии американские военные базы появиться не могут.

При этом он добавил, что совместные учения военные этих двух стран все же проведут.

«Наши солдаты будут учиться у вас. И ваши солдаты будут учиться у нас», — сказал Хики.

Ранее Финляндия разрешила Киеву бить западным оружием по РФ. По словам президента страны, это должно происходить в условиях соответствия международному праву и «в оборонительных целях».