Диоп: Мали расследует связи Украины с террористами на севере страны

Власти Мали организовали независимое расследование связей Киева с террористами, действующими на севере государства. Если нужно будет, Россию попросят посодействовать, рассказал РИА Новости министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

Дипломат отмечал, что Киев сам подтверждал участие Киева в поддержке террористов на севере Мале. Сомнений в причастности государства к этому нет.

До этого французские СМИ со ссылкой на источник в Мали писали, что участники одной из сепаратистских группировок в стране посещали Украину. Там их тренировали ведению боевых действий.

Ранее Диоп отмечал, что террористическая группировка, действующая на севере Мали, подтверждала факт работы с Киевом. Эта информация вызывает обеспокоенность.