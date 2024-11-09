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МИД Мали: террористы на севере страны подтвердили слухи о работе с Украиной

Террористическая группировка, действующая на севере африканской страны Мали, подтвердила, что работает с Киевом. Такой факт вызывает обеспокоенность, рассказал ТАСС министр иностранных дел Абдулайе Диоп в кулуарах конференции форума партнерства Россия-Африка.

Террористы, которым помогает Киев, по-прежнему представляют угрозу. Главу МИД африканского государства удивило, что страна, которая имеет статус члена Организации объединенных наций спокойно заявляет о поддержке террористических группировок в Мали.

«В то время как Украина утверждает, что сама «подверглась агрессии», она при этом намеревается нанести ущерб нам», — отметил Диоп.

Мали совместно с Нигером и Буркина-Фасо через Совбез ООН потребовали у Киева принять ответственность. Диоп добавил, что государство будет предпринимать действия для обеспечения своей безопасности.

Раннее было опубликовано фото генерала ВС РФ Сергея Суровикина из Африки. Он, предположительно, находится там на спецзадании.