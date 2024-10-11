URA.RU опубликовало фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке

Генерал Суровикин отметил свое 58-летие на спецзадании в Африке

11 октября Герой России Сергей Суровикин отмечает 58-летие. День рождения генерал армии встретил на спецзадании в Африке. Фото опубликовало издание URA.RU .

Даже друзья и товарищи именинника не могут поздравить его лично. Суровикин и в праздник находится на боевом задании, представляет интересы России.

«С ним все в порядке», — рассказал знакомый генерала.

На опубликованном фото, сделанном на днях, Герой России сосредоточен, видно, что он в хорошей физической форме.

В 2022 году Суровикин стал главой объединенных войск ВС РФ на Украине. Он является «автором» знаменитой «линии Суровикина», которая не позволила ВСУ прорваться в Крым. Интересы России на африканском направлении он отстаивает с прошлого года.

В мае 2024 года появились слухи, что Суровикин прилетел в Москву, однако их быстро опровергли. Сообщалось, что генерал не посещал столицу и не был в Кремле.