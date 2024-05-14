URA.RU: генерала Суровикина не было в Кремле

Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Москву и не встречался с высшим руководством страны, утверждает издание URA.RU со ссылкой на источники в окружении военноначальника.

«Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении», — пишет издание.

В статье указано, что «генерал Армагеддон» не был ни в столице, ни в Кремле.

Ранее сообщалось, что Суровикин прилетел в Россию для встречи в Кремле и участии в коллегии Минобороны.