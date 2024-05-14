«Рыбарь»: генерал Суровикин прилетел в Москву

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Генерал Сергей Суровикин прилетел в Россию и проводит встречу в Кремле, утверждает Telegram-канал «Рыбарь» .

«Сергей Суровикин в Кремле. Тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны», — говорится в сообщении.

Ранее ряд военкоров сообщал, что бывший командующий ВКС генерал Суровикин примет участие в коллегии Минобороны 15 мая.

«Генерал Армагеддон» надолго пропал из публичного пространства после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По данными СМИ, Суровикин находился в Африке.