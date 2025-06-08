сегодня в 15:11

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал наступление российской армии в Днепропетровской области. По его словам, Украину предупреждали о таких последствиях.

По словам Медведева, Киев отказывался признавать «реалии войны на переговорах». Теперь Украина «получает новые реалии на земле».

«Дезинсекция против паразитов продолжается», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Его осуществляют бойцы группировки войск «Центр».