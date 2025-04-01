Детский концерт на фоне ракет вызвал волну критики в Пхеньяне

Северная Корея приостановила въезд иностранных туристов в особую экономическую зону «Расон» после волны негатива в соцсетях, пишет News.ru.

Власти страны недовольны тем, как западные блогеры освещают поездки в КНДР, подчеркивая её закрытость и милитаризованность, сказано в публикации.

Особое негодование в Пхеньяне вызвал ролик британского инфлюенсера Майка О’Кеннеди, где северокорейские дети поют и танцуют на фоне взрывающихся баллистических ракет. Видео спровоцировало насмешки и критику, что противоречит имиджу, который хочет создавать КНДР.

Зона «Расон» создана в 1990-х для привлечения инвестиций в отстающий регион. В 2025 году открыта для туристов, кроме граждан США и Южной Кореи. Власти надеялись, что иностранцы будут показывать «дружелюбный» образ страны, но получили обратный эффект.